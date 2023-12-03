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Никита Ельцов стал новым гендиректором «Like Центра»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бывший директор по сервису бизнес-школы «Like Центр» Никита Ельцов занял должность гендиректора компании. На этом посту он сменил Василия Алексеева, оставшегося в компании в роли советника.

Никита Ельцов стал новым гендиректором «Like Центра»

Согласно «Контур.Фокусу», Ельцов стал гендиректором «Like Центра» 29 ноября. В ноябре 2023 года бизнес-школа представляла топ-менеджера как директора по сервису.

Никита Ельцов

Никита Ельцов. Фото: «Like Центр»

На кадровые перестановки в руководстве «Like Центра» обратил внимание Telegram-канал Mash, подчеркнув, что Ельцов сместил на посту основателя компании Аяза Шабутдинова, арестованного по делу о мошенничестве.

Однако на сайте компании в качестве гендиректора числится Василий Алексеев. Эту же информацию подтверждает публикация в Telegram-аккаунте экс-CEO, где Алексеев написал, что оставляет пост гендиректора и продолжит «работать над развитием компании в роли советника и акционера».

Бизнес-тренера и основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова в начале ноября заключили под стражу до 16 декабря по делу о мошенничестве. Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

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Фото на обложке: Unsplash

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