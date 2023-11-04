Блогера-бизнесмена Аяза Шабутдинова заключили под стражу

Таганский суд Москвы поместил под стражу до 16 декабря блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На этой мере пресечения настаивало следствие.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря», — цитирует ТАСС слова судьи.
Как сообщает прокуратура Москвы, защита подсудимого настаивала на залоге в 4,1 млн рублей или домашнем аресте. Однако суд посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться:
«Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны».
Бизнес-тренеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Шабутдинов свою вину не признал.
В ходе заседания адвокат блогера Никита Апаликов отметил, что общий ущерб от действий его подзащитного следствие оценило в 4 млн рублей, тогда как совокупный доход Шабутдинова за 2022 год превысил 300 млн рублей.
«Таким образом, сумма ущерба представляется слишком незначительной, чтобы избрать меру пресечения в виде ареста», — посчитал Апаликов.
Аяза Шабутдинова задержали на этой неделе — причиной задержание стало подозрение в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер является основателем бизнес-школы «Like Центр», его профиль в запрещенной социальной сети насчитывает 1,9 млн подписчиков.
Фото: VK
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