Основатель inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана

Основатель и генеральный директор компании inDrive Арсен Томский на церемонии международной кинопремии Alternativa Film Awards заявил о получении гражданства Казахстана.

«Хочу поблагодарить руководство страны за доверие и приглашение, а весь Казахстан и его жителей – за то, что вы стали вторым домом для inDrive», — цитирует бизнесмена kapital.kz.

Особую благодарность гендиректор inDrive выразил также министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату .

В 2022 году компания inDrive прекратила работу в России и передала большую часть активов в Казахстан, где сервис изначально развивал бизнес с 2014 года.

Уже в июне 2023 года сервис доставки Indrive — «Indrive.Курьеры» — тестировал в Казахстане запуск конной доставки товаров.

В ноябре 2023 года inDrive объявил о создании подразделения New Ventures, которое будет заниматься венчурными инвестициями в перспективные стартапы страны дислокации (до $100 млн долларов).

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