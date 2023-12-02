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Основатель inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Основатель и генеральный директор компании inDrive Арсен Томский на церемонии международной кинопремии Alternativa Film Awards заявил о получении гражданства Казахстана.

Основатель inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана

«Хочу поблагодарить руководство страны за доверие и приглашение, а весь Казахстан и его жителей – за то, что вы стали вторым домом для inDrive», — цитирует бизнесмена kapital.kz.

Особую благодарность гендиректор inDrive выразил также министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату .

В 2022 году компания inDrive прекратила работу в России и передала большую часть активов в Казахстан, где сервис изначально развивал бизнес с 2014 года.

Уже в июне 2023 года сервис доставки Indrive — «Indrive.Курьеры» — тестировал в Казахстане запуск конной доставки товаров.

В ноябре 2023 года inDrive объявил о создании подразделения New Ventures, которое будет заниматься венчурными инвестициями в перспективные стартапы страны дислокации (до $100 млн долларов).

Фото на обложке: Unsplash

 

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