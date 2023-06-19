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Indrive планирует протестировать конную доставку в Казахстане

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки Indrive — «Indrive.Курьеры» — задумался о запуске конной доставки товаров в труднодоступные местности в Казахстане, чтобы помочь малому и среднему бизнесу расширить зону доставки товаров.

Indrive планирует протестировать конную доставку в Казахстане

Представитель Indrive сообщил Shopper’s, что небольшие компании осознанно отказываются от штатных курьеров и начинают сотрудничать с сервисом, чтобы распределить нагрузку на доставку в пиковые часы без дополнительных инвестиций. 

Запуск доставки на лошадях  мог бы помочь обеспечить малый и средний бизнес дополнительной аудиторией потребителей, а жителей небольших населенных пунктов — товарами первой необходимости и не только. Подобные инициативы также могут поддержать местные экономики и способствовать развитию регионов. 

Компания собирается провести исследование и оценить, насколько можно реализовать на практике доставку товаров с помощью лошадей. Такой вид доставки не заменит уже существующие способы, но сможет дополнить их там, где это необходимо.

  • inDrive — сервис для заказа такси, основанный в Якутске предпринимателем Арсеном Томским. Работат в 47 странах. До октября 2022 года сервис назывался inDriver. В конце мая стало известно, что inDrive прекратит работу в России. Команда запустила приложение под новым названием Drivee.
  • В апреле inDrive передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана. Сообщалось, что команда под брендом INDELS перезапустит сервис.
  • В конце мая 2023 года inDrive купил технологии логистической компании Master Delivery, чтобы расширить услуги по доставке грузов и курьерской доставке для малого и среднего бизнеса. 

Фото на обложке: Unsplash

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