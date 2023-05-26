inDrive купила технологии логистической компании Master Delivery

Cервис заказа такси inDrive, который был основан в Якутске Арсеном Томским, завершил сделку с логистической платформой Master Delivery, сообщает Business Wire.
По условиям сделки, команда Master Delivery, которая отвечает за международную экспансию сервиса, перейдет в inDrive. inDrive купит технологию Master Delivery, чтобы управлять доставкой и сборкой заказов, а также встроит решение для прогнозирования спроса в уже существующие сервисы b2b (inDrive.Freight и inDrive.Couriers).
Сумма сделки не разглашается.
Технологии Master Delivery нужны inDrive, чтобы расширить услуги по доставке грузов и курьерской доставке для малого и среднего бизнеса. Также сервис планирует выходить в корпоративный сегмент.
- Сервис доставки Master Delivery работает в России под брендом «Прямиком». Среди соучредителей — владеющая сетью KFC «Ям Ресторантс Раша», фонд BCG Digital Ventures и другие.
- inDrive — сервис для заказа такси, основанный в Якутске предпринимателем Арсеном Томским. До октября 2022 года сервис назывался inDriver. В конце мая стало известно, что inDrive прекратит работу в России. Команда запустила приложение под новым названием Drivee.
- В апреле inDrive передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана. Сообщалось, что команда под брендом INDELS перезапустит сервис.
Фото на обложке: sdx15 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом
- 2 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 3 Доставка еды беспилотником — обычное дело в китайском Шэньчжэне. Вот как она устроена
- 4 Ozon открыл новый складской комплекс в Подмосковье для хранения до 30 млн товаров
- 5 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
26 мая 2023
27 мая 2023
28 мая 2023