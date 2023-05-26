inDrive купила технологии логистической компании Master Delivery

Cервис заказа такси inDrive, который был основан в Якутске Арсеном Томским, завершил сделку с логистической платформой Master Delivery, сообщает Business Wire.

По условиям сделки, команда Master Delivery, которая отвечает за международную экспансию сервиса, перейдет в inDrive. inDrive купит технологию Master Delivery, чтобы управлять доставкой и сборкой заказов, а также встроит решение для прогнозирования спроса в уже существующие сервисы b2b (inDrive.Freight и inDrive.Couriers).

Сумма сделки не разглашается.

Технологии Master Delivery нужны inDrive, чтобы расширить услуги по доставке грузов и курьерской доставке для малого и среднего бизнеса. Также сервис планирует выходить в корпоративный сегмент.

Сервис доставки Master Delivery работает в России под брендом «Прямиком». Среди соучредителей — владеющая сетью KFC «Ям Ресторантс Раша», фонд BCG Digital Ventures и другие.

inDrive — сервис для заказа такси, основанный в Якутске предпринимателем Арсеном Томским. До октября 2022 года сервис назывался inDriver. В конце мая стало известно, что inDrive прекратит работу в России. Команда запустила приложение под новым названием Drivee.

В апреле inDrive передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана. Сообщалось, что команда под брендом INDELS перезапустит сервис.

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