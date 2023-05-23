Сервис такси inDrive перестанет работать в России

Международный сервис заказа такси inDrive, который был основан в Якутске Арсеном Томским, прекратит работу в России. Коллектив компании запустил приложение под новым названием Drivee, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В апреле inDrive передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана. Сообщалось, что команда под брендом INDELS перезапустит сервис.

«Российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса inDrive еще в июне 2022 года и, де-факто, стало развиваться самостоятельно. В мае 2023 года команда российского сервиса решила полностью перезапустить бизнес под новым названием — Drivee», — отметил источник.

Некоторым российским пользователям сервиса уже приходят уведомление с предложением перенести свои данные в новое приложение Drivee. После его полноценного запуска заказать машину в старом приложении станет невозможно. При этом пока неизвестно, когда сервис окончательно прекратит работу.

Как рассказал источник, на начальном этапе Drivee не будет предлагать грузовые перевозки и услуги мастеров. Компания будет развивать городские сервисы в РФ. При этом все старые функции в новом приложении будут доступны пользователям. Кроме того, клиент сможет сам предлагать цену за предстоящую поездку.

Сотрудники российского подразделения компании продолжат работу в прежнем режиме, а в офисах Москвы и Якутска коллектив увеличили.

Фото на обложке: Tatiane Silva / Shutterstock