Якутский сервис такси inDrive передал бизнес в России казахской компании

Международный сервис пассажирских перевозок inDrive (ранее inDriver), основанный Арсеном Томским в Якутске в 2013 году, на фоне санкций передал российское юрлицо в собственность структуре из Казахстана, пишет РБК.

Под новым брендом компания собирается оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ и сейчас находится в активном поиске сотрудников.

Основное российское юрлицо компании — «Центр разработки программного обеспечения» — еще в августе 2022 года передали ООО «Софтформинг», которое было создано за несколько месяцев до этого.

Ранее головной структурой для российской компании выступала кипрская Suol Innovations Ltd, которой принадлежит международный бизнес inDrive.

В начале февраля 2023 года «Софтформинг» перешел под владение зарегистрированного в Казахстане товарищества с ограниченной ответственностью «Индэлс». Из выписки реестра юрлиц Казахстана следует, что «Индэлс» владеют бывший операционный директор InDrive в России Марина Аржакова и еще трое физлиц.

Из описания вакансии продуктового дизайнера «Центра разработки программного обеспечения» на сервисе поиска работы «Карьерист.ру», следует, что эта компания собирается работать под брендом INDELS.

В мае 2022 года стало известно, что inDrive релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан «в рамках проекта по развитию региональных хабов».

Штаб-квартира inDrive располагается в Калифорнии. Стартап оказывает услуги в 700 городах 47 стран. Доля России в общем объеме поездок к весне 2022 года достигала 7%.

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