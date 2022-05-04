Сервис такси inDriver перевез часть сотрудников из России в Казахстан

Сервис такси inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан — это происходит «в рамках проекта по развитию региональных хабов», узнал Forbes.
2 мая основатель и CEO inDriver Арсен Томский также сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ), что доля России в основном бизнесе компании небольшая и продолжает снижаться, а команда будет «становиться все более международной».
В середине апреля Томский говорил, что компания занимается развитием нескольких хабов по всему миру, в частности, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке. Как раз один из таких хабов расположится и в Казахстане — это крупнейший для компании рынок на территории СНГ.
По словам Томского, он выбрал Казахстан для перевозки сотрудников, потому что русский язык является там языком «межнационального общения», в стране существуют программы поддержки IT-компаний, там «быстроразвивающаяся стабильная экономика», а Алматы — «очень теплый и красивый город».
В марте RB.RU публиковал список вакансий в зарубежных компаниях с российскими корнями, сотрудников в том числе нанимал peer-to-peer сервис пассажирских перевозок inDriver. Компания искала разработчиков, аналитиков, специалистов по рекламе и в других сферах.
В начале марта inDriver сообщил, что гарантирует сохранение рабочих мест своим сотрудникам в России и Украине.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
- 3 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
- 4 Я хочу уехать — что делать? Собрали инструкцию из ответов на самые популярные вопросы
- 5 Культурный шок при релокации: советы, чтобы адаптация прошла легче
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022