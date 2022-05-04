Сервис такси inDriver перевез часть сотрудников из России в Казахстан

Сервис такси inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан — это происходит «в рамках проекта по развитию региональных хабов», узнал Forbes.

2 мая основатель и CEO inDriver Арсен Томский также сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ), что доля России в основном бизнесе компании небольшая и продолжает снижаться, а команда будет «становиться все более международной».

В середине апреля Томский говорил, что компания занимается развитием нескольких хабов по всему миру, в частности, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке. Как раз один из таких хабов расположится и в Казахстане — это крупнейший для компании рынок на территории СНГ.

По словам Томского, он выбрал Казахстан для перевозки сотрудников, потому что русский язык является там языком «межнационального общения», в стране существуют программы поддержки IT-компаний, там «быстроразвивающаяся стабильная экономика», а Алматы — «очень теплый и красивый город».

В марте RB.RU публиковал список вакансий в зарубежных компаниях с российскими корнями, сотрудников в том числе нанимал peer-to-peer сервис пассажирских перевозок inDriver. Компания искала разработчиков, аналитиков, специалистов по рекламе и в других сферах.

В начале марта inDriver сообщил, что гарантирует сохранение рабочих мест своим сотрудникам в России и Украине.

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