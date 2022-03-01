Сервис такси inDriver гарантировал сохранение рабочих мест своим сотрудникам в России и Украине

Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о поддержке своих сотрудников в России и Украине на фоне сложившихся обстоятельств. Компания гарантировала сохранение рабочих мест в полном объеме. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Все сотрудники украинского офиса получат матпомощь в размере трех месячных зарплат.

Работникам офисов и российского, и украинского офисов «получат дополнительные выплаты к зарплате в размере 20% в феврале и марте». В апреле руководство будет принимать дополнительное решение по ситуации.

inDriver также решил перевести сотрудников на удаленный режим работы. За исключением тех подразделений, которым необходимо работать из офиса.

CEO сервиса Арсен Томский сказал, что inDriver приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность и благополучие сотрудников. «Это наш безусловный и главный приоритет в текущих условиях, который отражает базовую ценность компании: “Люди важнее всего”», — добавил он.

Кроме того, компания пообещала выдать срочную материальную помощь тем, кто решил прямо сейчас временно переехать в безопасное место или страну, также оказать внутреннюю и внешнюю психологическую помощь сотрудникам.

В планах сервиса — открытие нового офиса в нейтральной стране, а также дальнейший найм сотрудников во всех 13 странах, где у компании есть офисы.

Ранее «Яндекс» заявил о переводе своих сотрудников на удаленный режим работы, чтобы поддержать их эмоциональное состояние. В компании также думают, как решить проблему падения доходов сотрудников.

До этого к сотрудникам обратился и глава «Сбера» Герман Греф с призывом сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании в условиях военной операции России на Украине, «сохраняя хладнокровие».

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