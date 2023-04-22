Приложение «2 ГИС» стало доступно в App Store

Мобильное приложение картографического сервиса «2 ГИС» вновь появилось в маркетплейсе для устройств на iOS App Store. Его удалили из интернет-магазина в сентябре прошлого года.
Осенью компания Apple удалила приложение с офлайн-картами без уточнения причин. Тогда в сервисе сообщили, что уже установленное приложение продолжит работу, в нем будут ежедневно обновляться данные.
Теперь приложение снова доступно, однако поиск выдает его не сразу при вводе. Необходимо немного пролистать вниз.
Ранее на этой неделе приложение SBOL – аналог «Сбербанк Онлайн» также стало доступно в App Store. Но менее чем через сутки после возвращения SBOL снова пропал из маркетплейса.
Компания Apple удаляет приложения российских компаний, которые попали под западные санкции.
Фото на обложке: PREMIO STOCK /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работать с геосервисами: пошаговая инструкция
- 2 Приложение–аналог «Сбербанк Онлайн» пропало из App Store
- 3 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 4 Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать
- 5 «СПБ Биржа» разблокирует торги бумагами иностранных компаний, ведущих деятельность в России
ВОЗМОЖНОСТИ
22 апреля 2023
22 апреля 2023
22 апреля 2023