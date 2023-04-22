Приложение «2 ГИС» стало доступно в App Store

Мобильное приложение картографического сервиса «2 ГИС» вновь появилось в маркетплейсе для устройств на iOS App Store. Его удалили из интернет-магазина в сентябре прошлого года.

Осенью компания Apple удалила приложение с офлайн-картами без уточнения причин. Тогда в сервисе сообщили, что уже установленное приложение продолжит работу, в нем будут ежедневно обновляться данные.

Теперь приложение снова доступно, однако поиск выдает его не сразу при вводе. Необходимо немного пролистать вниз.

Ранее на этой неделе приложение SBOL – аналог «Сбербанк Онлайн» также стало доступно в App Store. Но менее чем через сутки после возвращения SBOL снова пропал из маркетплейса.

Компания Apple удаляет приложения российских компаний, которые попали под западные санкции.

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