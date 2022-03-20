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Главное для бизнеса 20 марта: новые санкции Австралии, решение ЦБ РФ и Болгария без «Газпрома»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Болгария решила отказаться от сотрудничества с «Газпромом», Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию, а Центробанк разрешил Мосбирже провести ряд операций в интересах нерезидентов «недружественных» стран. RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий.

Главное для бизнеса 20 марта: новые санкции Австралии, решение ЦБ РФ и Болгария без «Газпрома»

Мир

  • Австралия ввела новые санкции в отношении России: местным компаниям запретили экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ, чтобы ограничить российские возможности по производству алюминия.
  • Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом». Министр финансов страны Асен Васильев заявил, что страна будет искать альтернативных поставщиков. Сейчас практически весь газ страна импортирует по 10-летнему контракту с «Газпромом», который истекает в конце 2022 года. 

Бизнес

  • Nikkei: цены на подержанные автомобили в Японии в марте снизились на 5% из-за антироссийских санкций и резкому сокращению спроса в России.

Финансы

  • Банк России разрешил Московской бирже с 21 марта по 1 апреля провести ряд операций в интересах нерезидентов из «недружественных» стран. Это было сделано «с целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля.
  • Центральный банк Содружества Багамских островов обнаружил в местных финансовых учреждениях $3 млрд активов, принадлежащих российским гражданам.

Фото: Unsplash

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