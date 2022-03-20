Болгария решила отказаться от сотрудничества с «Газпромом», Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию, а Центробанк разрешил Мосбирже провести ряд операций в интересах нерезидентов «недружественных» стран. RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий.

Главное для бизнеса 20 марта: новые санкции Австралии, решение ЦБ РФ и Болгария без «Газпрома»