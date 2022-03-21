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Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 21 марта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий: США готовы расширить санкции против России, заморозка российских активов во Франции, «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой на фоне кризиса авиаотрасли и другие новости.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 21 марта

О главных событиях 20 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь. 

Мир

  • США готовы расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, включая нефтяной и газовый.
  • Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.
  • Власти Польши намерены конфисковать российскую собственность и активы в стране.
  • Россия отсрочила погашение госкредитов для Белоруссии на 5–6 лет, сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. По его словам, стороны обсуждают переход на российский рубль при взаиморасчетах.

Финансы

  • Франция заморозила активы ЦБ России на сумму €22 млрд и счета частных лиц из России на €150 млрд. Кроме того, была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро. Она принадлежала примерно 30 россиянам, попавшим под санкции.
Московская биржа (MOEX) 21 марта 2022 года возобновила торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа:
  • С 10:00 до 11:00 пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков).
  • С 13:00 до 17:00 торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК.
  • Будет установлен запрет коротких продаж.
  • С сайта Центробанка исчезла информация о собственниках кредитных организаций. На страницах конкретных финансовых организаций не оказалось рубрики «Информация о контролирующих лицах банка», хотя ранее она там была.

Бизнес

  • Новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood, сообщается на сайте Fonterra.
  • Аэропорт «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой из-за новых санкций. Приостановка работы объявлена по причинам «не зависящим от работодателя и работников». В приказе генерального директора аэропорта Михаила Василенко говорится и о «критическом снижении пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытии воздушного пространства ряда стран.
  • Авиакомпания «Уральские авиалинии» также отправит на простой часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников.  Решение принято «по не зависящим от работодателя причинам».

Сервисы

  • Суд начнет рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией. Генпрокуратура потребовала запретить работу Meta в России после того, как был опубликован скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России.

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

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