RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий: США готовы расширить санкции против России, заморозка российских активов во Франции, «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой на фоне кризиса авиаотрасли и другие новости.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 21 марта