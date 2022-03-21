Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 21 марта

RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий: США готовы расширить санкции против России, заморозка российских активов во Франции, «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой на фоне кризиса авиаотрасли и другие новости.
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Мир
- США готовы расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, включая нефтяной и газовый.
- Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.
- Власти Польши намерены конфисковать российскую собственность и активы в стране.
- Россия отсрочила погашение госкредитов для Белоруссии на 5–6 лет, сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. По его словам, стороны обсуждают переход на российский рубль при взаиморасчетах.
Финансы
- Франция заморозила активы ЦБ России на сумму €22 млрд и счета частных лиц из России на €150 млрд. Кроме того, была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро. Она принадлежала примерно 30 россиянам, попавшим под санкции.
- С 10:00 до 11:00 пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков).
- С 13:00 до 17:00 торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК.
- Будет установлен запрет коротких продаж.
- С сайта Центробанка исчезла информация о собственниках кредитных организаций. На страницах конкретных финансовых организаций не оказалось рубрики «Информация о контролирующих лицах банка», хотя ранее она там была.
Бизнес
- Новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood, сообщается на сайте Fonterra.
- Аэропорт «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой из-за новых санкций. Приостановка работы объявлена по причинам «не зависящим от работодателя и работников». В приказе генерального директора аэропорта Михаила Василенко говорится и о «критическом снижении пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытии воздушного пространства ряда стран.
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» также отправит на простой часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Решение принято «по не зависящим от работодателя причинам».
Сервисы
- Суд начнет рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией. Генпрокуратура потребовала запретить работу Meta в России после того, как был опубликован скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России.
Фото на обложке: Freedomz /
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