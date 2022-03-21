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Аэропорт «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой из-за новых санкций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московский аэропорт «Шереметьево» отправил 40% персонала в простой с 16 марта на фоне кризиса в авиаотрасли из-за новых санкций США и Евросоюза. Приостановка работы объявлена по причинам «не зависящим от работодателя и работников».

Аэропорт «Шереметьево» отправил 40% сотрудников в простой из-за новых санкций

В приказе генерального директора аэропорта Михаила Василенко говорится и о «критическом снижении пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытием воздушного пространства ряда стран, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Простой коснулся, как офисных, так и остальных работников. Представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила изданию отправку сотрудников в простой, но не уточнила, о каком количестве сотрудников идет речь.

При этом приказом не установлен срок простоя работников. Руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова пояснила, что предельный срок, на который может быть объявлен простой, не устанавливается и Трудовым кодексом РФ.

Среднесписочная численность группы компаний аэропорта в 2020 году, согласно годовому отчету авиагавани, составляла 18,1 тыс. человек человек, из них 1780 — это административные работники, 16,3 тыс. человек — операционный персонал. По данным источника «Известий» в компании, сегодня аэропорт обслуживают около 15 тыс. человек: 6 тыс. — собственные сотрудники, еще около 5 тыс. — это работники дочернего «Шереметьево Хэндлинг»  и других «дочек». В грузовом операторе аэропорта «Москва Карго» работают порядка 4 тыс. человек. В результате в простой будут направлены 6–7 тыс. человек.

В четверг, 24 февраля, начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации. Он может дополняться.

Крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Победу» и S7, объявили о приостановке полетов за границу.  Затем один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.

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Фото на обложке: «Шереметьево»

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