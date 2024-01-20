Microsoft уверяет, что была взломана российскими хакерами, датский бизнес остается в РФ, несмотря на налоги, РЖД планирует запуск беспилотного поезда, американские регуляторы присматриваются к OpenAI и Microsoft, задумываясь, не пресечь ли деятельность этого альянса. А RB продолжает следить за интересными событиями экономики и предпринимательства.

Рекорд S&P 500, опасения Microsoft, план по запуску беспилотного поезда РЖД: главное для бизнеса 20 января