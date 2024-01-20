Рекорд S&P 500, опасения Microsoft, план по запуску беспилотного поезда РЖД: главное для бизнеса 20 января

Microsoft уверяет, что была взломана российскими хакерами, датский бизнес остается в РФ, несмотря на налоги, РЖД планирует запуск беспилотного поезда, американские регуляторы присматриваются к OpenAI и Microsoft, задумываясь, не пресечь ли деятельность этого альянса. А RB продолжает следить за интересными событиями экономики и предпринимательства.
- Microsoft заявляет, что утечка учетных записей руководителей компании вызвана хакерской атакой группировкой Midnight Blizzard, «спонсируемой российскими властями».
- Акции S&P 500 выросли до отметки достиг отметки 4839,81 и обновили исторический максимум впервые с января 2022 года.
- Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи по итогам 2023-го достиг 328 трлн рублей, что на 22% больше показателя 2022 года и даже на 8 трлн больше досанкционного 2021 года.
- Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай в 2023 году, нарастив поставки до 107 млн т, что на 24% больше, и заработав $60,6 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2022 году.
- Минтруд РФ разместил на нормативных правовых актов проект о возмещении денежной компенсации за работу в выходные и праздничные дни при увольнении сотрудника, если ранее эти средства не были выплачены (предположительно, закон должен вступить в силу 1 сентября 2024 года).
- Посол Дании в РФ сообщил, что несмотря на завершение с 1 января 2024 года действия договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией, датские компании, которые еще остались в РФ, продолжат деятельность и дальше.
- Представители РЖД заявили о запуске полностью беспилотного и импортозамещенного поезда в 2026 году, а летом 2024 на МЦК протестируют «частично беспилотный поезд».
- Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США начали предварительное антимонопольное расследование в отношении партнерства OpenAI и Microsoft, которое приводит «к снижению конкуренции в области искусственного интеллекта».
- Наручные часы, из-за которых Арнольд Шварценеггер 17 января был задержан в аэропорту Мюнхена, продали на аукционе в Австралии за $294 тыс., а вот знаменитая юбка-пачка героини Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе» на калифорнийском Julien's ушла «всего» за $52 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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