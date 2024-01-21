Правила по кредитам, рост турпотока в Россию, Бакальчук о пожаре на складе: главное 21 января

Ахмед Садулаев
В воскресенье вступают в силу поправки в закон о потребительском кредите, турпоток в Россию в 2023-м превысил допандемийные показатели, Бакальчук прокомментировала пожар на складе Wildberries, а в Сухуме во время пожара в галерее сгорели свыше 4 тыс. картин. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Правила по кредитам, рост турпотока в Россию, Бакальчук о пожаре на складе: главное 21 январяАхмед Садулаев
Мир
- В здании Центрального выставочного зала в Сухуме произошел пожар. Там располагались фонды Национальной картинной галереи, сгорели более 4 тыс. картин. Врио министра культуры республики назвала это «ничем невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии».
Россия
- Вступили в силу новые правила, по которым банки должны рассчитывать полную стоимость кредита, а также уведомлять заемщиков об услугах, которые они приобретают вместе с кредитом. Отказаться от дополнительных услуг теперь можно в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).
- Турпоток в Россию в 2023 году составил свыше 75 млн человек и превысил показатель допандемийного 2019 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- При этом самым популярным туристическим направлением из России стала Азия: спрос на поездки в Японию в 2023 году вырос почти в 7 раз («Известия).
- Минтруда РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих граждан.
- В Госдуме готовят законопроект и 100%-й скидке на ОСАГО для инвалидов первой группы, инвалидов с детства, детей инвалидов и лиц, осуществляющих уход (РИА).
Бизнес
- Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Шушарах. Предпринимательница сообщила, что компания «работает круглосуточно» над восстановлением логистической инфраструктуры.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2024
25 января 2024
26 января 2024