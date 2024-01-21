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Правила по кредитам, рост турпотока в Россию, Бакальчук о пожаре на складе: главное 21 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В воскресенье вступают в силу поправки в закон о потребительском кредите, турпоток в Россию в 2023-м превысил допандемийные показатели, Бакальчук прокомментировала пожар на складе Wildberries, а в Сухуме во время пожара в галерее сгорели свыше 4 тыс. картин. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Правила по кредитам, рост турпотока в Россию, Бакальчук о пожаре на складе: главное 21 января

Мир

  • В здании Центрального выставочного зала в Сухуме произошел пожар. Там располагались фонды Национальной картинной галереи, сгорели более 4 тыс. картин. Врио министра культуры республики назвала это «ничем невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии».

Россия

  • Вступили в силу новые правила, по которым банки должны рассчитывать полную стоимость кредита, а также уведомлять заемщиков об услугах, которые они приобретают вместе с кредитом. Отказаться от дополнительных услуг теперь можно в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).
  • Турпоток в Россию в 2023 году составил свыше 75 млн человек и превысил показатель допандемийного 2019 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
  • При этом самым популярным туристическим направлением из России стала Азия: спрос на поездки в Японию в 2023 году вырос почти в 7 раз («Известия).
  • Минтруда РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих граждан.
  • В Госдуме готовят законопроект и 100%-й скидке на ОСАГО для инвалидов первой группы, инвалидов с детства, детей инвалидов и лиц, осуществляющих уход (РИА).

Бизнес

  • Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Шушарах. Предпринимательница сообщила, что компания «работает круглосуточно» над восстановлением логистической инфраструктуры.

Фото: Unsplash

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