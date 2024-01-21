В воскресенье вступают в силу поправки в закон о потребительском кредите, турпоток в Россию в 2023-м превысил допандемийные показатели, Бакальчук прокомментировала пожар на складе Wildberries, а в Сухуме во время пожара в галерее сгорели свыше 4 тыс. картин. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Правила по кредитам, рост турпотока в Россию, Бакальчук о пожаре на складе: главное 21 января