Вступили в силу новые правила по расчету полной стоимости кредита банками

В воскресенье вступают в силу поправки в закон о потребительском кредите. Теперь российские банки должны рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам и учитывать все расходы заемщика.

По новым правилам при расчете ПСК банки обязаны учитывать любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, без которых финансовая организация не выдаст заем или выдаст, но на других условиях.

В полной стоимости будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

Дополнительные платежи в виде страховок, комиссии от продажи прочих услуг и другие также должны включаться в ПСК. Это не повлияет на реальную стоимость кредита, но позволит клиентам банков более объективно оценивать предложения организаций и сравнивать с другими предложениями.

Если вместе с кредитом заемщик приобретает дополнительные услуги, кредитор обязан уведомить его об этом, а также о том, что клиент вправе отказаться от дополнительных услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).

Для кредитных карт банк должен раскрывать диапазон ПСК, чтобы заемщик мог оценить собственные расходы при различных сценариях использования карты. Минимальное значение будет показывать стоимость кредита при использовании карты только в безналичном формате, максимальное — стоимость при снятии наличных.

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