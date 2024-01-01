Начинаем 2024 год с подборки законодательных изменений: рассказываем о новом инвестиционном налоговом вычете, утилизации упаковки, согласии и отказе от обработки биометрии, ответственности операторов связи, НДФЛ для дистанционных сотрудников и другом.

Ответственность операторов связи, НДФЛ для дистанционных сотрудников: какие законы вступают в силу в 2024 году