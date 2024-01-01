Ответственность операторов связи, НДФЛ для дистанционных сотрудников: какие законы вступают в силу в 2024 году

Анастасия Марьина
Начинаем 2024 год с подборки законодательных изменений: рассказываем о новом инвестиционном налоговом вычете, утилизации упаковки, согласии и отказе от обработки биометрии, ответственности операторов связи, НДФЛ для дистанционных сотрудников и другом.
Ответственность операторов связи, НДФЛ для дистанционных сотрудников: какие законы вступают в силу в 2024 годуАнастасия Марьина
- С нового года сотрудники «на удаленке», работающие за границей, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13%. Если оплата превысит 5 млн рублей в год, то ставка будет составлять 15%. До этого резиденты платили НДФЛ по ставке 13 или 15% с доходов от российских и иностранных источников, а нерезиденты — 30% с доходов от источников в России.
- Телеком-операторов начнут штрафовать за неисполнение требований к сетям и средствам связи, которые используются для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Размер штрафа за первое нарушение составит от 0,001% до 0,003% от годовой выручки на территории того субъекта РФ, где нарушение выявили. За повторное штраф составит уже от 0,01–0,03%.
- Россияне смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью «Госуслуг». Через эту же площадку можно будет потребовать от оператора ЕБС заблокировать, удалить и уничтожить биометрию.
- Начала работу обновленная система ответственности производителей за упаковку. Теперь за утилизацию несут ответственность производители и импортеры. Они будут самостоятельно утилизировать отходы или платить экологический сбор.
- Вводится новый вид инвестиционного налогового вычета, право на который получат организации, которые реализуют инвестиционные проекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. В состав вычета войдут только капитальные затраты, но не более 25% от их общего объема.
- Появился новый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Инвесторы смогут открывать его в качестве дополнения к счетам других типов. Если заключить договор в 2024–2026 годах, то минимальный срок действия ИИС-3 составит пять лет, затем он будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 10 лет.
- Власти прекратят исчислять транспортный налог при угоне автомобиля. Исчисление прекращается с начала розыска транспортного средства до его возврата владельцу по заявлению.
- Расширен перечень товаров для детей, на которые распространяется льготная ставка НДС в размере 10%: это бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Ожидается, что мера повысит доступность этих товаров для граждан.
- С начала 2024 года банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан обязали рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам пойдет более 50% доходов.
- С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее призыву подлежали россияне в возрасте 18–27 лет.
- Также вводится бессрочное право на получение кредитных каникул, повышается размер социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей), увеличивается минимальный размер оплаты труда (на 18,5%, до 19 242 рублей).
- С 5 января частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сможет сбивать беспилотники. Ранее такими полномочиями обладали только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП.
- С 7 января начинает действовать норма, согласно которой высококвалифицированные иностранные специалисты, которые проработали в России не менее двух лет, а также члены их семей получат бессрочный вид на жительство.
- С 21 января банки будут обязаны информировать клиентов о полной стоимости кредита, то есть включать в расчет его стоимости любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Также банки буду обязаны сообщать о праве клиента отказаться от любой дополнительной услуги.
Фото на обложке: Unsplash
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