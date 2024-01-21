Российский электромобиль «Атом» планируют экспортировать в Индонезию и Иран

«Кама», компания-разработчик российского электромобиля «Атом», планирует поставлять свои машины за рубеж. Среди потенциальных рынков экспорта — Индонезия, Иран и Узбекистан.

«Если говорить о перспективных рынках, то мы сейчас смотрим и на Индонезию, и на другие страны, где электромобили развиваются очень сильно», — рассказал в интервью ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Анатолий Кияшко.

Кияшко добавил, что с Индонезией уже ведутся переговоры. В качестве стран, где активно развивается рынок электрокаров и которые могут стать партнерами «Камы», директор предприятия назвал Иран, Узбекистан и государства Южной Америки.

Топ-менеджер подчеркнул, что строительство заводов в других странах может быть «нерентабельным» для компании, однако «Кама» готова экспортировать свой софт «Атом ОС» и устанавливать его на другие электромобили.

По словам Кияшко, одно из главных преимуществ «Атом ОС» — кибербезопасность:

«Уровень взлома машин, особенно машин-гаджетов — это большая угроза, но мы вместе с нашими партнерами [это] предусмотрели. И наш автомобиль абсолютно защищен от внешних угроз».

Массовое производство электромобиля «Атом» должно начаться в 2025 году, а к 2030 году компания рассчитывает выпускать по 450 тысяч машин ежегодно.

В начале октября 2023 года производитель заявил, что за месяц получил 36 тысяч предзаказов на «Атом». Цена бронирования составила 7 тысяч рублей, однако будущая стоимость самого авто пока неизвестна.