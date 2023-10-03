Производитель «Кама» получил 36 тысяч предзаказов на электромобиль «Атом»

Российский разработчик электромобилей — автокомпания «Кама» с начала сентября получила 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль «Атом». Цена бронирования составила 7 тыс. рублей, во сколько обойдется сама машина пока неизвестно.

Стартап «Кама» объявил о планах начать в 2025 году серийное производство собственного электромобиля прошлой осенью. Компания рассчитывает наладить выпуск 450 тыс. машин в год к 2030 году.

В начале августа производитель открыл предзаказ на машину. Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе компании, оформление было доступно всем желающим.

По данным компании, запас хода будущего автомобиля составит 500 км, показатель будет варьироваться в зависимости от модели. Машина будет разгоняться до 100 км в час за семь секунд.

В прошлом месяце каршеринг «Делимобиль» заключил с АО «Кама» соглашение о поставке сервису 25 тыс. машин. А в начале лета проектом заинтересовались в «Росатоме», дочка госкорпорации «Рэнера» купила примерно 23% за 6,2 млрд рублей в АО «Кама».

Фото на обложке: АО «Кама»