«Дочка» «Росатома» инвестировала 6,2 млрд рублей в разработчика электромобилей «Атом»

Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» купила примерно 23% за 6,2 млрд рублей в АО «Кама» — разработчике электромобилей «Атом». Акционеры компании не раскрываются, пишет «Коммерсантъ».

Серийную сборку электромобилей «Атом» планируется начать в 2025 году. Последней площадкой для сборки назывался завод «Москвич».

В «Росатоме» назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». В компании также отметили синергический эффект для своего бизнеса по выпуску компонентов для электрокаров.

Эксперты разошлись в оценке относительно реальной стоимости проекта: одни утверждают, что цена покупки «Росатома» адекватная рынку, другие оценивают «Кама» в $100-$150 млн.

Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах.

В Москве в начале июля разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.

Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.

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