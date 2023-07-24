«Дочка» «Росатома» инвестировала 6,2 млрд рублей в разработчика электромобилей «Атом»

Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» купила примерно 23% за 6,2 млрд рублей в АО «Кама» — разработчике электромобилей «Атом». Акционеры компании не раскрываются, пишет «Коммерсантъ».
Серийную сборку электромобилей «Атом» планируется начать в 2025 году. Последней площадкой для сборки назывался завод «Москвич».
В «Росатоме» назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». В компании также отметили синергический эффект для своего бизнеса по выпуску компонентов для электрокаров.
Эксперты разошлись в оценке относительно реальной стоимости проекта: одни утверждают, что цена покупки «Росатома» адекватная рынку, другие оценивают «Кама» в $100-$150 млн.
- Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах.
- В Москве в начале июля разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.
- Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.
Фото на обложке: Unsplash
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