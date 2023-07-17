Производители электромобилей планируют выпускать зарядные станции

Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах, сообщили «Ведомости».
«Моторинвест» сообщил, что на первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя. «Москвич» затраты на разработку оценил в 20 млн рублей, на оборудование для производства станций — 42 млн рублей. «Автотор» сами зарядки пока делать не будет, но через год планирует изготавливать электронные блоки для них и поставлять конечным производителям ЭЗС.
Зарядные станции — это сложный бизнес и, пока на рынке есть качественные российские продукты, не ясно, зачем нужны станции от автопроизводителей, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
По ее словам, власти и бизнес заметно вкладываются в производство зарядок, а компании, которые должны развивать выпуск электрокаров, собираются идти в непрофильный для себя бизнес, что выглядит странно.
- В Москве в начале июля разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.
- Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.
Фото на обложке: Unsplash
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