Производители электромобилей планируют выпускать зарядные станции

Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах, сообщили «Ведомости».

«Моторинвест» сообщил, что на первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя. «Москвич» затраты на разработку оценил в 20 млн рублей, на оборудование для производства станций — 42 млн рублей. «Автотор» сами зарядки пока делать не будет, но через год планирует изготавливать электронные блоки для них и поставлять конечным производителям ЭЗС.

Зарядные станции — это сложный бизнес и, пока на рынке есть качественные российские продукты, не ясно, зачем нужны станции от автопроизводителей, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

По ее словам, власти и бизнес заметно вкладываются в производство зарядок, а компании, которые должны развивать выпуск электрокаров, собираются идти в непрофильный для себя бизнес, что выглядит странно.

В Москве в начале июля разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.

Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.

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