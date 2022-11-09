Стартап «Кама» назвал дату выпуска прототипа собственного электромобиля

Стартап «Кама» с инвестициями бизнесмена Рубена Варданяна и гендиректора «Камаза» Сергея Когогина назвал дату выпуска прототипа собственного электромобиля. Создатели также рассказали о концептуальной идее проекта и презентовали название электрокара.
АО «Кама» представил первые официальные данные об электромобиле собственной разработки. Ему дали название «Атом», функциональный прототип будет выпущен в третьем квартале 2023 года, сообщила компания. Прототип продемонстрирует готовность инженерно-технических решений и собственных IT-разработок, интегрированных в проект, добавили в «Каме».
«Мы мечтаем о том, чтобы наши электромобили-атомы уже к 2025 году стали неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей», – отметил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.
Стартап «Кама» ранее заявил, что к 2030 году рассчитывает выпускать по 450 тысяч электромобилей в год. Также сообщалось о планах выпускать машины на бывшем заводе Renault в Москве (ныне «Москвич»).
АО «Кама» создано в августе 2021 года в Набережных Челнах по адресу главной дирекции «Камаза». В стартап инвестировали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, а также бизнесмен Рубен Варданян.
Фото на обложке: АО "Кама"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
- 2 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 3 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 4 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022