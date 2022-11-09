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Стартап «Кама» назвал дату выпуска прототипа собственного электромобиля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап «Кама» с инвестициями бизнесмена Рубена Варданяна и гендиректора «Камаза» Сергея Когогина назвал дату выпуска прототипа собственного электромобиля. Создатели также рассказали о концептуальной идее проекта и презентовали название электрокара.

Стартап «Кама» назвал дату выпуска прототипа собственного электромобиля

АО «Кама» представил первые официальные данные об электромобиле собственной разработки. Ему дали название «Атом», функциональный прототип будет выпущен в третьем квартале 2023 года, сообщила компания. Прототип продемонстрирует готовность инженерно-технических решений и собственных IT-разработок, интегрированных в проект, добавили в «Каме».

«Мы мечтаем о том, чтобы наши электромобили-атомы уже к 2025 году стали неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей», – отметил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

Стартап «Кама» ранее заявил, что к 2030 году рассчитывает выпускать по 450 тысяч электромобилей в год. Также сообщалось о планах выпускать машины на бывшем заводе Renault в Москве (ныне «Москвич»).

АО «Кама» создано в августе 2021 года в Набережных Челнах по адресу главной дирекции «Камаза». В стартап инвестировали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, а также бизнесмен Рубен Варданян.

Фото на обложке: АО "Кама"

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