Число поездок из России в Японию за год выросло в 7 раз — исследование

Азия — самое быстрорастущее направление для поездок у россиян. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Путешествий», изучив данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей.
Результатами исследования поделились «Известия». Лидером роста популярности стала Япония — в 2023 году российские туристы в 6,7 раз чаще отправлялись в эту страну, чем в 2022-м. В среднем перелет в обе стороны обходился путешественникам в 81 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочном отеле — от 3,3 тыс. рублей за ночь.
Кроме того, кратно вырос спрос на путешествия в Индонезию (+393%), на Филиппины (+345%), в Таиланд (+203%) и Южную Корею (+195%). Почти в два раза чаще россияне стали ездить в Индию (+97%) и Китай (+77%) — специалисты связывают это с увеличением числа прямых рейсов.
Спрос пользователей сервиса на поездки в Африку также заметно вырос. Число путешествий из России в ЮАР увеличилось почти в два раза, в Марокко — в полтора.
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