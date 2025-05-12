Количество россиян, отправившихся на майские праздники за границу, выросло на 11%

В этом году количество россиян, предпочитающих проводить длинные выходные за границей, увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, а спрос на зарубежные поездки вырос на 43%. К таким выводам пришли аналитики компании «Мегафон» и туристического сервиса «Слетать.ру». С результатами исследования ознакомился Русбейс.

Турция приняла 15% всех российских туристов в дни майских праздников, занимая первое место, за ней следуют Белоруссия (12%) и Казахстан (8%). На туры в Турцию пришлось 35% от общего объёма заявок, в Египет — 18%, в ОАЭ — 9%.

Экзотические страны, такие как Вьетнам, Тунис и Иордания, показали рекордные темпы роста турпотока: Вьетнам — +182%, Тунис — +114%, Иордания — +88%. Интерес россиян к африканским странам возрос на 40%. Их привлек не только Тунис, но также Марокко (увеличением поездок на 67%), Египет (на 42%) и ЮАР (на 27%).

Самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам, спрос на туры увеличился в 5,% раза. Следом идут Китай и Мальдивы, спрос вырос в 2,5 и 2 раза соответственно.

Цены на туры популярных направлений выросли: в Турцию — на 10,8%, в ОАЭ — на 8,2%, в Египет — на 4,7%. При этом отдых в Таиланде стал дешевле на 10,2%.

В апреле президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщал о росте спроса на отдых в России на майские праздники на 42% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Он отметил, что «майские праздники в этом году демонстрируют очень высокие показатели роста».

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