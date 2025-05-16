Иностранный турпоток в Россию увеличился на 40%
С 1 по 15 мая количество бронирований размещения иностранными туристами в России выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных сервиса «Островок».
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Для сравнения: в январе—апреле рост составил 16%. Как сообщает «Интурист», за первые десять дней мая въездной поток увеличился на 27%, а бронирования на летний сезон возросли в 3,4 раза.
Отели России также отмечают значительное увеличение числа интуристов. В компании «Васта отель менеджмент» зафиксировали рост на 45% по сравнению с прошлым годом, в то время как Cosmos Hotel Group сообщила о приросте в 54% в период майских праздников. Особенно заметен интерес к Москве и Санкт-Петербургу, а в Azimut Hotels связывают рост с празднованием Дня Победы.
Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова отмечает, что увеличение потока иностранных туристов связано с расширением авиасообщения и упрощением визовых процедур. Бронирования в российских отелях становятся все более привлекательными для гостей из Белоруссии, Китая и ОАЭ. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева обратила внимание, что наблюдается всплеск интереса от туристов из Вьетнама и Таиланда. В «Островке» сообщили о росте числа бронирований гражданами Кувейта на 81%, Индии — на 65%, Турции — на 31%, Саудовской Аравии — на 25%.
- Согласно исследованию сервиса путешествий «Туту.ру», по итогам 2024 года Индонезия стала лидером среди стран по росту туристических поездок в Россию. Их объем увеличился в четыре раза.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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