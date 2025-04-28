Загрузка гостиниц Москвы снизилась до 69,8%

Уровень загрузки гостиничных номеров в Москве в первом квартале 2025 года составил 69,8%, что на 2,2 п.п. ниже показателя за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Уточняется, что год назад загрузка росла, достигнув 72,9% в первом квартале.

Основные тенденции. Согласно информации от компании «Аэроклуб», число командировок в столицу сократилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля деловых путешествий снизилась до 25%, но Москва по-прежнему сохраняет лидерство по количеству командировок среди российских городов.

Экономические факторы. Аналитики CMWP связывают снижение загрузки с дефицитом платежеспособного спроса на гостиничные услуги, что также является следствием высоких цен на размещение. В первом квартале 2025 года средняя цена номера увеличилась на 12,8%. При этом наблюдается перераспределение спроса в сторону эконом-сегмента, отмечает гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В феврале глава Минэка Максим Решетников сообщил, что малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 25 млрд рублей на развитие гостиниц в 2025 году с помощью спецлимита зонтичных поручительств от Корпорации МСП.

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