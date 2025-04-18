Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Кастомные решения
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Правительство предоставило налоговые отсрочки бизнесу Краснодарского края, пострадавшему от разлива мазута

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Правительство России утвердило решение об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для организаций и предпринимателей Краснодарского края, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Соответствующее постановление уже подписано и размещено на сайте кабмина.

Правительство предоставило налоговые отсрочки бизнесу Краснодарского края, пострадавшему от разлива мазута
  1. Новости

Условия отсрочки. Отсрочка распространяется на налог на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по ним, а также страховые взносы за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок уплаты этих обязательств продлен с первого-третьего кварталов до 25 декабря 2025 года.

Кто может воспользоваться? Право на отсрочку получили компании и предприниматели, работающие в сфере туризма, санаторно-курортной отрасли, культуры, развлечений, а также управляющие парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

  • Минэк инициировал перенос сроков уплаты страховых взносов в сфере туризма Анапы и Темрюкского района Краснодарского края в феврале. «Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне», — заявил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
  • Режим чрезвычайной ситуации был введен в Анапе и Темрюкском районе 17 декабря 2024 года. Причиной стал разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Freepik

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме