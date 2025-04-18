Правительство предоставило налоговые отсрочки бизнесу Краснодарского края, пострадавшему от разлива мазута

Правительство России утвердило решение об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для организаций и предпринимателей Краснодарского края, пострадавших от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Соответствующее постановление уже подписано и размещено на сайте кабмина.

Условия отсрочки. Отсрочка распространяется на налог на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по ним, а также страховые взносы за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок уплаты этих обязательств продлен с первого-третьего кварталов до 25 декабря 2025 года.

Кто может воспользоваться? Право на отсрочку получили компании и предприниматели, работающие в сфере туризма, санаторно-курортной отрасли, культуры, развлечений, а также управляющие парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

Минэк инициировал перенос сроков уплаты страховых взносов в сфере туризма Анапы и Темрюкского района Краснодарского края в феврале. «Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне», — заявил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Анапе и Темрюкском районе 17 декабря 2024 года. Причиной стал разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Freepik