Минэк предложил поддержать турбизнес в пострадавших от мазута районах

Минэк инициировал перенос сроков уплаты страховых взносов на конец 2025 года для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере туризма Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Об этом на заседании правкомиссии заявил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, передает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что окончательное решение Роспотребнадзором по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с первого-третьего кварталов 2025 года на конец 2025 года. Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне», — сказал Вахруков.

Также Минэк совместно с администрацией Краснодарского края планирует пересмотреть сроки уплаты имущественных налогов, перенеся их с первого-третьего кварталов 2025 года. Кроме того, рассматривается возможность освобождения крупных туристических инвестиционных проектов от ответственности за неисполнение графиков реализации.

По данным Минэкономразвития, в Анапе и Темрюкском районе зарегистрировано 1 223 организации и ИП, которые занимаются туристической деятельностью. К ним относятся гостиницы, санатории, аквапарки, дельфинарии, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Анапе и Темрюкском районе 17 декабря 2024 года. Причиной стал разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. На данный момент со дна порта «Анапа» водолазами и спасателями собрано 77,4 тыс. кг нефтепродуктов. Работы по демонтажу кормовой части затонувшего танкера «Волгонефть-239» выполнены на 70%. Их должны завершить до конца марта.

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