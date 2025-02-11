МСП привлекут не меньше 25 млрд рублей на развитие гостиниц в 2025 году
Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 25 млрд рублей на развитие гостиниц в 2025 году с помощью спецлимита зонтичных поручительств от Корпорации МСП. Об этом в ходе ежегодной встречи с представителями «Опоры России» сообщил глава Минэка Максим Решетников (пресс-релиз ведомства есть у RB.RU).
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Зонтичный механизм предполагает предоставление банкам — партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых банки выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% размера кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет, пояснили в Минэке.
Для помощи малым и средним предприятиям в сфере гостеприимства спецлимиты зонтичных поручительств Корпорации МСП доведены до четырех банков — их можно получить в Сбербанке, «Альфа-банке», «МСП Банке» и «Промсвязьбанке», уточнили в министерстве.
«Специальный лимит наших зонтичных поручительств позволит МСП, которые работают в сфере гостиничного бизнеса, подготовиться к туристическому сезону, обновить номерной фонд или приобрести необходимую мебель», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в 2024 году гостиницы заработали 1,04 трлн рублей (рост на 27% год к году), тогда как до сих пор доходы отечественных отелей не превышали 1 трлн рублей. Лидером среди регионов по выручке гостиниц традиционно стал Краснодарский край — в прошлом году средства размещения там получили 221 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее.
Фото на обложке: NewJadsada / Shutterstock / FOTODOM
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