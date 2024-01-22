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«Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft, инвестиции в The Cultt: главное 22 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Четверть россиян имеет пассивный доход, российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft от My.Games, «Сбер» начал блокировать операции жертв мошенников и другие события 22 января.

«Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft, инвестиции в The Cultt: главное 22 января

Финансы

  • У 24% россиян есть пассивный доход и его размер составляет примерно 20% от основного. Самые популярные способы дополнительного заработка — банковские вклады и накопительные счета. 

Бизнес

  • Фонд Zerno Ventures во второй раз инвестировал в ресейл-платформу The Cultt. Сумма составила до $1 млн.
  • Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft от My.Games. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania. 
  • Доля параллельного импорта в общем объеме поставок ноутбуков в Россию снизилась на 20%, а планшетов — на 13%, узнал «Ъ».

Сервисы и технологии

  • «Сбер» стал блокировать операции и онлайн, и в банкоматах, которые по определению антифрод-мониторинга совершаются под влиянием мошенников. 

Фото на обложке: Unsplash

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