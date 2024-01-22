«Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft, инвестиции в The Cultt: главное 22 января

Карина Пардаева
Четверть россиян имеет пассивный доход, российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft от My.Games, «Сбер» начал блокировать операции жертв мошенников и другие события 22 января.
«Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft, инвестиции в The Cultt: главное 22 январяКарина Пардаева
Финансы
- У 24% россиян есть пассивный доход и его размер составляет примерно 20% от основного. Самые популярные способы дополнительного заработка — банковские вклады и накопительные счета.
Бизнес
- Фонд Zerno Ventures во второй раз инвестировал в ресейл-платформу The Cultt. Сумма составила до $1 млн.
- Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской Deus Craft от My.Games. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania.
- Доля параллельного импорта в общем объеме поставок ноутбуков в Россию снизилась на 20%, а планшетов — на 13%, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- «Сбер» стал блокировать операции и онлайн, и в банкоматах, которые по определению антифрод-мониторинга совершаются под влиянием мошенников.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s скупает бизнес контрагентов
- 2 Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment получил бизнес нидерландской Deus Craft
- 3 Заменить Confluence? Просто!
- 4 Почти 25% россиян имеют пассивный доход — «СберСтрахование жизни»
- 5 Вступили в силу новые правила по расчету полной стоимости кредита банками
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2024
25 января 2024
26 января 2024
Популярное
Архив rb.ru