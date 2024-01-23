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Курс биткоина опустился ниже $40 тыс., спрос на аренду торговых площадей сократился на 8%: главное 23 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

56% россиян практически никогда не берут деньги в долг, VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung, курс биткоина опустился ниже $40 тыс. и другие новости 23 января.

Курс биткоина опустился ниже $40 тыс., спрос на аренду торговых площадей сократился на 8%: главное 23 января

Мир

  •  Доля отказов россиянам в туристических визах США в 2023 году выросла до 39,49%. При этом общее число выданных виз выросло с 29,9 тысячи до 54,4 тысячи, пишут «Ведомости».

Финансы

  • 56% россиян практически никогда не берут деньги в долг. Двадцать лет назад доля тех, кто не занимал средства, составляла 36%. Чаще всего стараются не занимать денег две возрастные категории: молодежь до 24 лет и граждане старше 60 лет. 
  • С декабря 2023 года курс биткоина впервые опустился ниже $40 тыс. Стоимость первой криптовалюты составила $39,7 тыс. на 4:30 по мск.

Бизнес

  • Дистрибьютор VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung. Компания может выпускать технику под собственной маркой, так и для других компаний.
  • Спрос на покупку торговых площадей по итогам декабря 2023 года сократился на 5% год к году, на аренду — на 8%. Цены за квадратный метр в среднем по стране выросли на 12%.

Фото на обложке: Unsplash

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