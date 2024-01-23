56% россиян практически никогда не берут деньги в долг, VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung, курс биткоина опустился ниже $40 тыс. и другие новости 23 января.

Курс биткоина опустился ниже $40 тыс., спрос на аренду торговых площадей сократился на 8%: главное 23 января