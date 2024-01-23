Банки стали чаще выдавать кредиты под залог автомобилей. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем выдача таких кредитов выросла на 29%. Вместе с тем объем выданных потребительских кредитов в декабре года рухнул до пятилетнего минимума.

Банки увеличили выдачу кредитов под имущественный залог в виде автомобиля. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем того же года выдача таких кредитов выросла на 29,1% и достигла максимума с начала года. Всего же в декабре россиянами выдали 10,9 тыс. потребительских кредитов под залог автомобиля на общую сумму 14,2 млрд рублей.

По данным бюро, доля выданных под залог машины кредитов составляет 6,8% в общем объеме одобренных потребительских кредитов.

Вместе с тем в декабре 2023 года объем выданных потребительских кредитов рухнул до пятилетнего минимума. Банки оформили физлицам кредиты на общую сумму 239,9 млрд рублей – на 22% меньше, чем в декабре 2022 года.

21 января вступили в силу поправки в закон о потребительском кредитовании. Теперь банки должны рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам и учитывать все расходы заемщика.

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