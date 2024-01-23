Банки стали чаще выдавать кредиты под залог автомобилей. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем выдача таких кредитов выросла на 29%. Вместе с тем объем выданных потребительских кредитов в декабре года рухнул до пятилетнего минимума.
Банки увеличили выдачу кредитов под имущественный залог в виде автомобиля. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем того же года выдача таких кредитов выросла на 29,1% и достигла максимума с начала года. Всего же в декабре россиянами выдали 10,9 тыс. потребительских кредитов под залог автомобиля на общую сумму 14,2 млрд рублей.
По данным бюро, доля выданных под залог машины кредитов составляет 6,8% в общем объеме одобренных потребительских кредитов.
Вместе с тем в декабре 2023 года объем выданных потребительских кредитов рухнул до пятилетнего минимума. Банки оформили физлицам кредиты на общую сумму 239,9 млрд рублей – на 22% меньше, чем в декабре 2022 года.
21 января вступили в силу поправки в закон о потребительском кредитовании. Теперь банки должны рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам и учитывать все расходы заемщика.
Фото на обложке: KELENY /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-менеджеров банков могут начать отстранять от должности на 10 лет за утечки данных
- 2 Финтех-проект Cashoff Lab получил грант в размере 6,7 млн рублей от «Сколково»
- 3 «Сбер» начал блокировать операции жертв мошенников
- 4 Как ВТБ меняет подход к онлайн-банкингу для бизнеса
- 5 Что нужно учитывать при открытии иностранной банковской карты
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024