Сразу пять новых отечественных брендов ноутбуков и планшетов вышло на российский рынок

На российском рынке в 2023 году появилось сразу пять новых отечественных брендов ноутбуков и планшетов китайской сборки — Ardor Gaming, Depo Holo, Nerpa, «Зеон», Topdevice. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Импорт устройств под указанными брендами стартовал лишь в 2023 году, совокупное число ввезенных устройств не превышает 30 тыс. в год.

Новые российские марки продолжают появляться на фоне ухода крупных международных брендов, таких как HP и Dell, и волатильности курса рубля, что повлекло удорожание устройств, которые ввозятся параллельным импортом, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Таким образом, сегмент стал привлекательным для компаний, которые ранее производили, например, только бытовую технику или вели разработку ПО, отмечает эксперт. В частности, на сайте Topdevice представлены модели телевизоров, пылесосов и чайников.

Бренд Ardor Gaming принадлежи крупному дальневосточному ритейлеру DNS. Ранее под ним выпускались компьютерные мыши и игровые кресла, говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. В 2023 году в РФ ввезли чуть больше 13 тыс. ноутбуков под этим брендом, но модельный ряд Ardor Gaming на сайте DNS насчитывает сразу 16 моделей в ценовом диапазоне от 66 тыс. до 154 тыс. рублей.

Под брендом Holo компания Depo производила ранее только серверы и системы хранения данных. В онлайн-продаже сейчас представлена единственная модель Depo Holo — MC14P4 с ценой в рознице от 22 тыс. рублей.

Бренд Nerpa — «дочка» российского IT-интегратора OCS. На официальном сайте компании указываются три модели устройств.

Отечественные бренды, которые успели выйти на рынок в 2022 году, например IRU или ICL, в 2023 году нарастили импорт в 5–6 раз — до 18,5 тыс. и 22 тыс. штук соответственно, следует из статистики, а общий ввоз ноутбуков из-за рубежа достиг 2 млн устройств.

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