Власти могут разрешить регистрироваться в отелях через «Госуслуги» и по биометрии

Власти хотят предоставить россиянам возможность регистрироваться в отелях через «Госуслуги». Соответствующий акт планируется принять в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении российского кабмина.
Таким образом правительство хочет упростить пребывание граждан в отелях и гостиницах. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в прошлом году туристический поток по стране превысил допандемийные показатели. По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, за 2023 год по РФ путешествовали 75 млн россиян, которые совершили 86 млн поездок.
Какие изменения может утвердить правительство
- Помимо регистрации через «Госуслуги» российским путешественникам по стране могут разрешить оформляться по загранпаспорту без учета постоянного места проживания.
- Кроме того, власти изучают возможность разрешить удаленную регистрацию посетителей. При заселении в таком случае будут использоваться биометрические данные без предъявления паспорта.
- Также власти ожидают законопроекта, вводящего понятие «горнолыжный курорт», что позволит установить список объектов инфраструктуры.
- А в сентябре правительство намерено рассмотреть изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Потенциальные поправки наделяют гидов и экскурсоводов ответственностью за нарушения закона. Без соответствующей аттестации они столкнутся со штрафами.
Фото на обложке: Africa Studio /
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