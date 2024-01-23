Власти хотят предоставить россиянам возможность регистрироваться в отелях через «Госуслуги». Соответствующий акт планируется принять в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении российского кабмина.

Власти могут разрешить регистрироваться в отелях через «Госуслуги» и по биометрии