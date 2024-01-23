«Делимобиль» объявил сроки IPO на Мосбирже

Оператор каршеринга «Делимобиль» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце января–первой половине февраля 2024 года. Ранее источники Forbes сообщали о возможности провести IPO предстоящей весной.

Ожидается, что основную часть предложения в ходе публичного размещения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии — до 10% от текущего уставного капитала компании.

«Привлеченные в ходе IPO средства "Делимобиль" планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании среди партнеров и клиентов», — говорится в сообщении «Делимобиля».

Ранее основное юрлицо компании — ООО «Каршеринг Руссия» — было преобразовано в ПАО. ПАО в начале декабря 2023 года сообщило о планах дробления акций с коэффициентом 1 к 16: уставный капитал должен был увеличиться с 10 млн до 160 млн акций при снижении номинальной стоимости одной бумаги с 0,01 до 0,000625 рубля. Тогда же компания заявила, что собирается провести допэмиссию в размере 48 млн акций.

Также ранее «Каршеринг Руссия» одобрила соглашения на привлечение «Газпромбанка», БКС и инвестбанка «Синара» для организации размещения на Московской бирже.

Это не первая попытка «Делимобиля» разместить акции на бирже. В конце 2021 года компания собиралась провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах, но в итоге отложила эти планы.

«Делимобиль» в 2023 году вышел на чистую прибыль, за девять месяцев 2023 года она составила 1,4 млрд рублей, отмечается в материалах компании. Выручка в 2020–2022 годах увеличилась в 2,4 раза, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель увеличился в 1,3 раза, до 14,5 млрд рублей относительно 2022 года. EBITDA выросла в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA составила 31%.

Сервис основан в 2015 году, работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Число зарегистрированных пользователей превышает 9 млн человек, автопарк компании насчитывает более 24,2 тыс. машин.

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