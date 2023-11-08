«Делимобиль» запланировал IPO на весну 2024 года

Сервис каршеринга «Делимобиль» ведет с банками консультации по теме возможного размещения акций на Московской бирже. По словам источников Forbes, компания может провести IPO предстоящей весной.

По словам собеседника издания, на подготовку сделки потребуется пять месяцев, поэтому IPO следует ожидать во II квартале 2024 года. Еще один источник подтверждает подготовку к IPO и говорит, что сделка может завершиться в I квартале. Компания может привлечь «от 2,5-3 млрд рублей до 10 млрд рублей», говорит источник на финансовом рынке. На конечный результат повлияет динамика спроса акций.

«Делимобиль» планирует закупить 7 тыс. машин, объясняет один из собеседников цель привлечения средств. В самом «Делимобиле» на запрос издания прокомментировать возможные параметры IPO и подтвердить, что разговоры о размещении действительно ведутся, заявили, что «не комментируют слухи».

В сентябре гендиректор компании Елена Бехтина сообщила, что сервис сохраняет планы по IPO в течение года. 18 октября юридическое лицо каршеринга было преобразовано в акционерное общество «Делимобиль».

Это уже не первая попытка компании разместить свои акции, в 2021 году «Делимобиль» планировал IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Мосбирже. Совместными букраннерами выступали «ВТБ Капитал», BofA Securities, Citigroup Global Markets, Renaissance Securities, Sber CIB, Banco Santander и «Тинькофф».

Предварительная оценка компании составила тогда от $760 млн до $912 млн, ориентировочная цена за акцию была установлена в районе $10-12 за штуку. Ожидалось, что IPO принесет компании $200-240 млн.

Как стало известно источнику издания на инвестиционном рынке, нынешняя попытка компании провести IPO будет проходить без участия американских банков. Находящийся под санкциями ВТБ также не сможет выступить букраннером. Однако банк будет представлен в сделке «сущностно», добавил собеседник.

По данным ряда источников, варианты IPO обсуждаются с организаторами размещения облигаций компании. Ими выступали «Газпромбанк», «Синара», «Тинькофф» и БКС КИБ. Хедлайнером является «Газпромбанк». По словам одного из собеседников Forbes, банк заинтересован в участии «во всех российских IPO».

Ранее стало известно о планах ряда российских компаниях провести IPO. Разработчик ПО для банков «Диасофт» собирается разместить акции в течение года, рассказали источники. Производитель алкогольных напитков Ladoga запланировал IPO на 2025 год.

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