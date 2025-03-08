Доля женщин-водителей «Делимобиля» возросла до 20%, «Ситидрайва» — до 40%

В каршеринге «Делимобиль» сообщили, что год от года растет число зарегистрированных клиенток (+18%) и доля женщин-водителей от общего числа пользователей, которое составляет 11,2 млн человек. За 2024 год она подросла на 2 п. п. до 20%. При этом в сегменте долгосрочной аренды авто дамы даже обогнали мужчин: совершили на 43% больше поездок, чем в 2023 году.

«Всего за прошлый год женщины проехали в каршеринге более 128 млн км, что оказалось на 32% больше, чем годом ранее», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В больших городах женщины 26-30 и 36-40 лет наиболее активно вовлечены в управление делимобилями (ездят на работу, учебу, спорт, развозят детей и родственников). Чаще и больше всего они арендуют машины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Водят женщины аккуратно: доля ДТП не превышает 1%, но при этом все равно вкладывают больше средств в дополнительное страхование. Любимые машины для аренды — «экономные» VW Polo, KIA Rio X-Line и JETTA VS5, «комфортные» Geely Coolray, Haval Jolion, Nissan Qashqai, «бизнес» Jaecoo J7, Toyota Camry и Exeed RX и «премиальные». Lexus LX570, BMW X5 40i M Sport и Mercedes E 200 Coupe.

В каршеринге «Ситидрайв» также подтвердили стабильный рост числа женщин-водителей: если три года назад их доля не дотягивала до 20%, то на текущий момент эксперты компании оценивают ее в 40%.

Фото на обложке: Unsplash