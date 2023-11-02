Выпускающая водку «Царская» компания Ladoga запланировала IPO в 2025 году

Российская компания Ladoga, которая занимается производством и импортом алкогольной продукции (водка «Царская»), планирует IPO в 2025 году, рассказал РБК президент и совладелец компании Вениамин Грабар.

В настоящее время производитель ведет подготовку к размещению дебютного облигационного займа в 2 млрд рублей. Как уточнил Грабар, это требуется «для получения практики публичности». В подготовке к IPO компанию сопровождают ВТБ, «Сбер» и «Абсолют».

По прогнозам президента Ladoga, к моменту IPO российский фондовый рынок успеет частично восстановиться.

«Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могут подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — сказал Грабар.

Сейчас производитель сосредоточится на увеличении капитализации, это ключевая задача до IPO. По оценке президента компании, к 2025 году стоимость Ladoga должна достичь 40 млрд рублей. Это оптимистичный прогноз, а если исходить из пессимистичного сценария, то речь о капитализации в 30–33 млрд рублей в 2025 году.

В 2022 году в связи с кризисом, вызванным началом вооруженного конфликта, на Московской бирже IPO провела только одна компания — кикшеринг Whoosh. В последнее время ситуация начала выравниваться, осенью акции на Мосбирже разместила «Группа Астра», ритейлер Henderson. Разработчик ПО для банков «Диасофт» планирует IPO в течение ближайшего года.

Фото на обложке: Oleksandra Naumenko / Shutterstock