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Московская биржа начала торги акциями Whoosh

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Торги акциями сервиса кикшеринга Whoosh стартовали в 15:00 мск на Московской бирже. 

Бумаги сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH. 

Московская биржа начала торги акциями Whoosh

Утром 14 декабря Whoosh сообщил, что привлек 2,3 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже (2,1 млрд рублей за счет допэмиссии акций и 0,2 млрд рублей от существующих акционеров). Размещение компании стало первым на российском рынке за 2022 год.

Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию.

Как сообщалось, полученные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.

Сейчас сервис представлен в 40 городах России и СНГ. Гендиректор и основатель Whoosh Дмитрий Чуйко уточнил, что компания рассматривает выход в 73 новых локации. Конкретные планы он не уточнил.

В IPO Whoosh участвовало 20 тыс. инвесторов. По словам CFO компнии Александра Синявского, почти 1 млрд рублей был получен от них. 

Фото на обложке: RB.RU

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