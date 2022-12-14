Московская биржа начала торги акциями Whoosh

Бумаги сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH.

Утром 14 декабря Whoosh сообщил, что привлек 2,3 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже (2,1 млрд рублей за счет допэмиссии акций и 0,2 млрд рублей от существующих акционеров). Размещение компании стало первым на российском рынке за 2022 год.

Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию.

Как сообщалось, полученные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.

Сейчас сервис представлен в 40 городах России и СНГ. Гендиректор и основатель Whoosh Дмитрий Чуйко уточнил, что компания рассматривает выход в 73 новых локации. Конкретные планы он не уточнил.

В IPO Whoosh участвовало 20 тыс. инвесторов. По словам CFO компнии Александра Синявского, почти 1 млрд рублей был получен от них.

Фото на обложке: RB.RU