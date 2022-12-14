Московская биржа начала торги акциями Whoosh

Торги акциями сервиса кикшеринга Whoosh стартовали в 15:00 мск на Московской бирже.
Бумаги сервиса аренды самокатов включены в первый котировальный список с 14 декабря под тикером WUSH.
Утром 14 декабря Whoosh сообщил, что привлек 2,3 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже (2,1 млрд рублей за счет допэмиссии акций и 0,2 млрд рублей от существующих акционеров). Размещение компании стало первым на российском рынке за 2022 год.
Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию.
Как сообщалось, полученные от инвесторов средства компания планирует направить на финансирование своей инвестиционной программы, в том числе на рост парка электросамокатов и развитие бизнеса в новых регионах.
Сейчас сервис представлен в 40 городах России и СНГ. Гендиректор и основатель Whoosh Дмитрий Чуйко уточнил, что компания рассматривает выход в 73 новых локации. Конкретные планы он не уточнил.
В IPO Whoosh участвовало 20 тыс. инвесторов. По словам CFO компнии Александра Синявского, почти 1 млрд рублей был получен от них.
Фото на обложке: RB.RU
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Кикшеринг Whoosh провел первое в 2022 году IPO в России и привлек 2,1 млрд рублей
- 2 Whoosh ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона в 185 рублей за акцию
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд — Reuters
- 5 Microsoft станет совладельцем Лондонской фондовой биржи
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2022
18 декабря 2022
18 декабря 2022