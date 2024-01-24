«МТС-банк» готовится к выходу на IPO, мужчины чаще женщин стали интересоваться услугами красоты, спрос на киберучения вырастет в три раза и другие события 24 января.

«МТС-банк» готовится к выходу на IPO, мужчины чаще пользоваться услугами красоты: главное 24 января