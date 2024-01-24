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«МТС-банк» готовится к выходу на IPO, мужчины чаще пользоваться услугами красоты: главное 24 января

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«МТС-банк» готовится к выходу на IPO, мужчины чаще женщин стали интересоваться услугами красоты, спрос на киберучения вырастет в три раза и другие события 24 января.

«МТС-банк» готовится к выходу на IPO, мужчины чаще пользоваться услугами красоты: главное 24 января

Бизнес

  • «МТС-банк» готовится к выходу на IPO в 2024 году. Актив может быть оценен в диапазоне от 76,5 млрд рублей до 97 млрд.
  • Мужчины чаще женщин стали пользоваться услугами красоты. Cамый значительный прирост мужской аудитории произошел в SPA-салонах.
  • Холдинг S8 Capital договорился о покупке российского бизнеса американской химической компании Huntsman, узнал «Ъ»

Сервисы и технологиии

  • В 2023 году спрос на киберучения увеличился вдвое. За этой услугой обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности. В этм году спрос на киберучения вырастет в три раза.
  • Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи. Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет, передают РИА Новости. 

Транспорт

  • Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году снизился на 3,7%, до 212 тыс. машин, сообщает японский Минфин. Поставки запчастей за это же время сократились на 48,4%.

Фото на обложке: Oleg Senkov / Shutterstock

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