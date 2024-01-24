Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга. Это уменьшит требования к эмитенту и увеличит риск инвестиций. Ранее Qiwi созвала внеочередное собрание акционеров для утверждения программы байбека в связи с продажей российского бизнеса.

Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга

Депозитарные расписки Qiwi переведут с первого в третий уровень листинга с 29 января, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Перевод ценных бумаг в третий уровень листинга означает уменьшение требований к эмитенту по предоставлению данных и увеличение риска инвестиций в его бизнес.

Ранее Qiwi объявила о созыве внеочередного собрания акционеров для утверждения программы обратного выкупа ценных бумаг с Мосбиржи и американской биржи Nasdaq. 

Qiwi объявила о продаже российского бизнеса за 24 млрд рублей 20 января. Покупателем выступит Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга, которой владеет исполнительный директор группы Qiwi Андрей Протопопов.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Qiwi проведет внеочередное собрание акционеров для одобрения программы выкупа акций
  2. 2 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
  3. 3 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
  4. 4 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
  5. 5 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

25 января 2024

Investment Readiness Accelerator

26 января 2024

Питч-марафон Разведки

Все ВОЗМОЖНОСТИ