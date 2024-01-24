Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга

Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга. Это уменьшит требования к эмитенту и увеличит риск инвестиций. Ранее Qiwi созвала внеочередное собрание акционеров для утверждения программы байбека в связи с продажей российского бизнеса.

Депозитарные расписки Qiwi переведут с первого в третий уровень листинга с 29 января, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Перевод ценных бумаг в третий уровень листинга означает уменьшение требований к эмитенту по предоставлению данных и увеличение риска инвестиций в его бизнес.

Ранее Qiwi объявила о созыве внеочередного собрания акционеров для утверждения программы обратного выкупа ценных бумаг с Мосбиржи и американской биржи Nasdaq.

Qiwi объявила о продаже российского бизнеса за 24 млрд рублей 20 января. Покупателем выступит Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга, которой владеет исполнительный директор группы Qiwi Андрей Протопопов.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock