Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга. Это уменьшит требования к эмитенту и увеличит риск инвестиций. Ранее Qiwi созвала внеочередное собрание акционеров для утверждения программы байбека в связи с продажей российского бизнеса.
Депозитарные расписки Qiwi переведут с первого в третий уровень листинга с 29 января, сообщила пресс-служба Мосбиржи.
Перевод ценных бумаг в третий уровень листинга означает уменьшение требований к эмитенту по предоставлению данных и увеличение риска инвестиций в его бизнес.
Ранее Qiwi объявила о созыве внеочередного собрания акционеров для утверждения программы обратного выкупа ценных бумаг с Мосбиржи и американской биржи Nasdaq.
Qiwi объявила о продаже российского бизнеса за 24 млрд рублей 20 января. Покупателем выступит Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга, которой владеет исполнительный директор группы Qiwi Андрей Протопопов.
Фото на обложке: Primakov /
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