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Binance призвала пользователей конвертировать российские рубли до 31 января

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Binance призвала пользователей криптобиржи конвертировать российские рубли до 31 января. С этой даты компания прекращает поддержку операций с рублем, в том числе покупку и продажу криптовалюты через Binance Convert и Binance Pay.

Binance призвала пользователей конвертировать российские рубли до 31 января

Криптобиржа Binance призвала пользователей конвертировать российские рубли в срок до 31 января. С этой даты компания прекратит поддержку всех операций с рублем, в том числе покупку и продажу криптовалюты, говорится в заявлении Binance.

30 января Binance проведет делистинг всех пар с рублем, открытые пары будут автоматически закрыты. 1 февраля криптобиржа автоматически конвертирует рублевые балансы в стейблкоины FDUSD по актуальному курсу.

Binance рекомендовала обменять активы в рублях на любые доступные, конвертировать рубли или вывести с помощью партнеров. 

Криптобиржа Binance начала постепенно закрывать открытые позиции российских пользователей. Осенью Finance объявила об уходе с российского рынка. Позже стало известно, что бизнес криптобиржи будет продан платформе CommEX.

Фото на обложке: CHOKCHAI POOMICHAIYA / Shutterstock

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