Binance рекомендовала российским пользователям быстрее вывести средства. Все позиции попросили закрыть до 29 декабря – начиная с этого дня открытые позиции будут постепенно закрываться. Осенью криптобиржа объявила об уходе с российского рынка.

Криптобиржа Binance напомнила пользователям из России о необходимости вывода средств. Начиная с 29 декабря открытые позиции будут постепенно закрываться, пишет РБК со ссылкой на службе поддержки компании.

Binance просит в срок погасить нерешенные обязательства и вывести средства на любую другую криптоплатформу. Соответствующие письма компания разослала пользователям, местоположение которых определено на территории РФ.

Осенью Finance объявила об уходе с российского рынка. Позже стало известно, что бизнес криптобиржи будет продан платформе CommEX.

Также криптобиржа Binance прекратит поддержку российской национальной валюты и перестанет ставить ее в торговые пары.

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