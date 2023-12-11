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Binance прекращает поддержку операций с рублем

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Криптобиржа Binance прекратит поддержку российской национальной валюты и перестанет ставить ее в торговые пары. Изменения начнут действовать 31 января. Об этом площадка сообщает на своем сайте.

Binance прекращает поддержку операций с рублем

В конце сентября площадка заявила, что уходит из РФ, а российский бизнес продает компании CommEX. Пользователи смогут проводить операции с рублем на этой платформе. Как ранее поясняли в Binance, переход пользователей с одной площадки на другую будет производиться в течение года.

Так, держатели кошельков смогут выводить рубли через фиатных партнеров платформы до 31 января. Также они могут конвертировать российскую валюту в криптовалюту через «Конвертацию».

Кроме того, у пользователей есть возможность обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance. С 15 ноября криптобиржа прекратила поддержку фиатных депозитов в рублях.

После сообщения компании о поисках вариантов продать бизнес в РФ биржу покинули два российских топ-менеджера. Глеб Костарев был вице-президентом по Восточной Европе, СНГ, Турции, Австралии и Новой Зеландии, а Владимир Смеркис курировал непосредственно Россию. 

Фото на обложке: tocak / Shutterstock

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