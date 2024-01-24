«МТС-банк» возобновил подготовку к IPO в 2024 году

«МТС-банк» готовится к выходу на IPO в 2024 году. На рынок выведут миноритарную долю банка, если появится «окно возможностей». Актив может быть оценен в диапазоне от 76,5 млрд рублей до 97 млрд, узнал РБК.

Консультант для сделки еще не выбран. Формат размещения — cash-in или cash-out (допэмиссия акций с размытием доли текущего акционера или частичная продажа пакета группы МТС) — пока не ясен. Рынку могут предложить 10-15% акций, отметили собеседники издания.

В середине 2021 года Евтушенков в беседе с РБК заявил, что для проведения IPO оценка «МТС-банка» должна быть не ниже $1 млрд. В январе 2022 года СМИ со ссылкой на представителей кредитной организации писали, что менеджмент банка активно прорабатывает сценарии первичного размещения акций.

«МТС-банк» — дочерняя структура компании МТС, которая на 42,09% принадлежит АФК «Системе». В феврале 2023 года кредитная организация пополнила санкционный список США.

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