Эксперты опровергли падение цен в новостройках на 30%: рынок недвижимости в стагнации — но не более

27 апреля в сети появилась информация о том, что до конца 2026 года цены на новостройки в России могут снизиться на 30% — на фоне резкого падения спроса. Эксперты, опрошенные редакцией Russian Business, усомнились в озвученных данных. По их мнению, у девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен.

Стоимость квадратного метра практически не менялась на протяжении года

По информации источников «Базы», одной из ключевых причин падения спроса стала переоценённость первичного рынка жилья. В 2026 году квартиры на стадии котлована оказались на 20–30% дороже готовых объектов от того же застройщика. В результате покупка на ранней стадии строительства перестала давать инвесторам ожидаемый рост стоимости.

При этом аналитики не фиксируют роста цен в целом по рынку. Как отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин, в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го стоимость квадратного метра в сделках практически не изменилась.

«Можно сказать, что цены на рынке недвижимости России остановились и впервые продемонстрировали отрицательную динамику», — поделился руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

По словам эксперта, средняя стоимость жилья в сделках снизилась на 5,3%, однако это связано не с удешевлением недвижимости, а с изменением структуры спроса. Покупатели стали выбирать более компактные квартиры, что снижает средний чек.

В регионах каждая третья сделка — по семейной ипотеке

По мнению эксперта «Базы», в последние годы до 90% сделок на первичном рынке проходили с использованием семейной ипотеки. При текущих условиях, по его словам, для большинства россиян аренда жилья остаётся более доступным вариантом, чем ипотека с высокими ставками. Он добавил, что ежемесячные платежи по кредиту могут в 4–5 раз превышать расходы на аренду аналогичного жилья.

Несмотря на это, льготные программы продолжают формировать основной спрос. В девелоперской компании «Север» сообщили Russian Business, что большинство сделок по-прежнему проходит с использованием ипотечных программ.

«Основной спрос сейчас формируют покупатели, ориентированные на приобретение жилья с использованием ипотечных программ, прежде всего льготных, включая семейную ипотеку. Инвестиционный спрос существенно сократился», — отметила заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север» Ольга Андреева.

После ужесточения условий семейной ипотеки структура спроса начала меняться. С 1 февраля 2026 года на одну семью можно оформить только один льготный кредит, при этом супруги обязаны выступать созаёмщиками. В регионах это уже отразилось на динамике сделок.

«В наших региональных проектах доля семейной ипотеки за апрель составила порядка 35%. Параллельно растёт доля сделок с рыночной ипотекой, однако она пока не достигла необходимого уровня. Кроме того, используются альтернативные инструменты — рассрочка и траншевая ипотека», — отметил коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Как отмечают эксперты, по сравнению с 2024–2025 годами рынок стал более «пользовательским». Сделки всё чаще совершаются для собственного проживания, а не для перепродажи.

Продажи новостроек упали вдвое после ажиотажа в конце 2025 года

По данным источников «Базы», спрос дополнительно снизился после всплеска покупок в ноябре и декабре 2025-го, когда на фоне ожидания ужесточения условий семейной ипотеки покупатели активно приобретали жильё на стадии строительства.

К началу 2026 года значительная часть потенциальных покупателей новостроек уже реализовала свои планы, что привело к падению продаж примерно в два раза.

Цены на новостройки растут на 1% в месяц

Эксперт «Базы» отметил, что официальная статистика о росте цен на новостройки примерно на 1% в месяц основана на стоимости объявлений. Однако, по словам эксперта, реальные сделки уже проходят со скидками. По оценке «Базы», к лету стоимость новостроек может снизиться примерно на 15%, а к концу года — до 30%.

Эксперты, с которыми пообщалось издание Russian Business, усомнились в столь резком падении стоимости квартир на рынке недвижимости. Так, руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин отметил, что хоть рост цен рекордно замедлился, говорить о снижении пока что рано. По его словам, на рынке:

растёт себестоимость строительства,

финансовые модели застройщиков и условия проектного финансирования не могут допустить настолько резкое снижение цен,

спрос на новостройки сохраняется.

Коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов сообщил Russian Business, что себестоимость строительства не позволяет опустить цену до такого уровня, к тому же необходимо учитывать затраты на проектное финансирование и обслуживание кредитов. Об этом говорит и Сергей Зайцев, директор по продажам федеральной компании «Этажи».

«Сценарий падения цен на 20-30% к концу 2026 года мы бы назвали нереалистичным. Для такого снижения у рынка просто нет достаточного запаса маржинальности: застройщик не сможет одновременно снизить стоимость объектов на треть и продолжать устойчиво строить», — сообщил Сергей Зайцев, директор по продажам федеральной компании «Этажи».

Ольга Андреева, заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север», отметила, что более реалистичный сценарий — плавная коррекция в пределах 10–15% с учётом инфляции и скидок.