Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год — новогодние праздники продлятся 11 дней

Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год. Ведомство определило, что новогодние каникулы этой зимой продлятся 11 дней — 31 декабря 2026 года станет нерабочим днём. Майские праздники, как и в 2026 году, будут разделены — россияне отдохнут по три дня на первой и второй неделе мая.

Производственный календарь на 2026 год: рабочие дни и праздники, выгодные даты для отпуска Как выбрать правильное время отпуска и сократить расходы на поездки в 2026-м Читайте также

Большинство россиян не поддерживают длинные новогодние

Согласно производственному календарю, новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.

Предыдущие новогодние праздники с 2025-го на 2026 год продлились 12 дней — они стали самыми продолжительными за последние 12 лет. Однако, согласно опросам, только 30% россиян были довольны таким количеством выходных дней — большинство хотели бы их сократить. В среднем жители России хотят отдыхать на новогодних 9 дней.

Майские праздники в 2027 году будет разделены

В майские праздники россияне будут отдыхать дважды по три дня подряд. Выходные приходятся на периоды:

с 1 по 3 мая;

с 8 по 10 мая.

В течение года предусмотрены ещё несколько трёхдневных периодов отдыха.

На День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;

На Международный женский день — с 6 по 8 марта;

На День России — с 12 по 14 июня.

В ноябре запланированы четыре выходных подряд

Самые длинные выходные вне новогоднего периода приходятся на ноябрь. В честь Дня народного единства нерабочими будут дни с 4 по 7 ноября — всего четыре дня подряд.

Отдельно Минтруд закрепил нерабочий день 31 декабря 2027 года.