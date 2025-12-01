Только 32% жителей России довольны 12-дневными новогодними праздниками — почти половина хотела бы их сократить
Новогодние праздники в России в 2026-м очень долгие для 46%
Фото: Oladimeji Odunsi / Unsplash
Новогодние каникулы 2026 года станут рекордными. Жители России будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Правда, только 32% экономически активного населения считают такую продолжительность оптимальной, выяснил сервис SuperJob. В среднем россияне хотели бы отдыхать на новогодних праздниках 9 дней. Каждый двадцатый признался, что вообще готов выйти на работу сразу после Нового года.
Почти половина россиян хочет отдыхать меньше
Опрос SuperJob показал, что утверждённые 12 дней устраивают лишь треть респондентов — 46% хотели бы отдыхать меньше:
-
1–3 дня — 9%;
-
4–6 дней — 14%;
-
неделя — 12%;
-
8–11 дней — 11%.
Только 12% хотели бы отдыхать дольше — 13–14 дней. 5% респондентов в принципе не нуждаются в отдыхе после Нового года и готовы выходить на работу сразу.
Женщины чаще поддерживают длинные каникулы
Исследование фиксирует яркие гендерные различия. 37% женщин поддерживают утверждённые 12 дней, среди мужчин таких заметно меньше — 27%.
Мужчины чаще хотят более длинный отдых: 17% выбирают 13–14 дней, среди женщин этот вариант поддерживают только 8%.
Молодёжь до 35 лет чаще других хочет продлить каникулы — 16%. Больше всего поддерживают 12 дней отдыха люди 35–45 лет — 35%.
Люди с высоким доходом хотят работать больше
Самые критичные к 12-дневным каникулам — россияне с доходом от 150 тыс. ₽. Только 20% из них считают официальную продолжительность оптимальной. 64% хотели бы сократить отдых — максимальная доля среди всех групп.
Структура предпочтений распределилась следующим образом:
-
неделю выбирают 24%;
-
8–11 дней — 20%;
- 13–14 дней — 9%.
Контекст
Выбор формата отдыха зависит и от возрастной категории, и от финансовой ситуации. Россияне моложе 34 лет чаще выбирают более длинные каникулы, тогда как люди старше 45 лет в основном ограничиваются 4–6 днями или неделей.
Группа 35–44 лет показывает максимальную лояльность к официальному 12-дневному отдыху.
В разных категориях респонденты расходятся в оценках. Однако, вне зависимости от пола, возраста и дохода, большинство считает, новогодние праздники должны длиться 9 дней.
