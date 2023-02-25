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Подсанкционные банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Подпавшие под новые санкции США российские банки начали предупреждать клиентов о том, что выпущенные ими карты китайской платежной системы UnionPay могут перестать работать за рубежом.

Подсанкционные банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay

Снять денежные средства рекомендуют «Зенит», «Уралсиб», «МТС-Банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Приморье», сообщает РБК. Кредитные организации сделали рассылки с предупреждением по клиентам после того, как против них были введены самые жесткие блокирующие санкции США.

Банки оказались в SDN-списке, который означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.

Всего под новыми санкциями США оказались пять из 12 российских эмитентов карт UnionPay, которые указаны на сайте платежной системы.

Официально UnionPay не сообщала о приостановке работы с попавшими под санкциями российским банками. Однако ее эмитентом, например, перестал быть «Промсвязьбанк», после того как вошел в SDN-список

По-прежнему выпускают карты UnionPay «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» — эти организации находятся под секторальными санкциями США и ЕС, но такие санкции не подразумевают настолько масштабных ограничений, как блокирующие.

Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock

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