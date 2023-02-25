Подсанкционные банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay

Подпавшие под новые санкции США российские банки начали предупреждать клиентов о том, что выпущенные ими карты китайской платежной системы UnionPay могут перестать работать за рубежом.
Снять денежные средства рекомендуют «Зенит», «Уралсиб», «МТС-Банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Приморье», сообщает РБК. Кредитные организации сделали рассылки с предупреждением по клиентам после того, как против них были введены самые жесткие блокирующие санкции США.
Банки оказались в SDN-списке, который означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.
Всего под новыми санкциями США оказались пять из 12 российских эмитентов карт UnionPay, которые указаны на сайте платежной системы.
Официально UnionPay не сообщала о приостановке работы с попавшими под санкциями российским банками. Однако ее эмитентом, например, перестал быть «Промсвязьбанк», после того как вошел в SDN-список
По-прежнему выпускают карты UnionPay «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» — эти организации находятся под секторальными санкциями США и ЕС, но такие санкции не подразумевают настолько масштабных ограничений, как блокирующие.
Фото на обложке: Poetra.RH /
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