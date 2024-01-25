«Диасофт» планирует выйти на IPO, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений: главное 25 января

Карина Пардаева
Рынок POS-кредитования замедлился, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений, «Диасофт» планирует провести IPO и другие новости 25 января.
«Диасофт» планирует выйти на IPO, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений: главное 25 январяКарина Пардаева
Финансы
- После рекордных результатов рынка POS-кредитования и достижения нового исторического рекорда по объемам выдачи в 2023 году сегмент заметно замедлил темпы роста. Прирост в этом году может составить 10-15%.
Бизнес
- Разработчик и поставщик ПО для российского финсектора «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в первом полугодии 2024 года. Эксперты оценивают компанию по меньшей мере в 50 млрд рублей.
Сервисы и технологии
- SMS-бомберы во второй половине 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом полугодии. Для этого они использовали логины и пароли из ранее утекших в сеть баз персональных данных (ПДД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов.
- Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России, пишет РБК.
Транспорт
- Международный аэропорт Сочи временно приостановил прием авиарейсов, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта. Там временно введен план «Ковëр» из-за угрозы атаки БПЛА.
Фото на обложке: life_in_a_pixel /
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