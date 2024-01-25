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«Диасофт» планирует выйти на IPO, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений: главное 25 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Рынок POS-кредитования замедлился, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений, «Диасофт» планирует провести IPO и другие новости 25 января.

«Диасофт» планирует выйти на IPO, SMS-бомберы посылают банкам миллионы сообщений: главное 25 января

Финансы

  • После рекордных результатов рынка POS-кредитования и достижения нового исторического рекорда по объемам выдачи в 2023 году сегмент заметно замедлил темпы роста. Прирост в этом году может составить 10-15%.

Бизнес

  • Разработчик и поставщик ПО для российского финсектора «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в первом полугодии 2024 года. Эксперты оценивают компанию по меньшей мере в 50 млрд рублей.

Сервисы и технологии

  • SMS-бомберы во второй половине 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом полугодии. Для этого они использовали логины и пароли из ранее утекших в сеть баз персональных данных (ПДД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов.
  • Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России, пишет РБК.

Транспорт

  • Международный аэропорт Сочи временно приостановил прием авиарейсов, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта. Там временно введен план «Ковëр» из-за угрозы атаки БПЛА.

Фото на обложке: life_in_a_pixel / Shutterstock

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